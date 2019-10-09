رئيس جامعة سوهاج يصدر قرارا بحظر الشيت و يقرر معاقبة المخالفين

أصدر الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج قرارا رقم 1146 لشهر أكتوبر بحظر الشيت أو أي مطبوعات يتم وضعها داخل الكتب الدراسية بجميع الكليات.



وقال رئيس جامعة سوهاج : إن بعض الاساتذة كانوا يلجأون لوضع الشيت في الكتاب لزيادة المبيعات.



وأوضح أن قرار حظر الشيت أو أي مطبوعات في الكتب الدراسية جاء بناءً علي موافقة مجلس الجامعة في جلسته الماضية .



وشدد رئيس الجامعة علي أن كل من يخالف ذلك القرار سوف يتعرض للاحالة الي مجلس التأديب، والحرمان من تدريس المادة، والوقف عن العمل .