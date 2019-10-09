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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يصدر قرارا بحظر الشيت و يقرر معاقبة المخالفين

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:38 ص
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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قســـم التعليــــم
أصدر الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج قرارا رقم 1146 لشهر أكتوبر بحظر الشيت أو أي مطبوعات يتم وضعها داخل الكتب الدراسية بجميع الكليات.

وقال رئيس جامعة سوهاج : إن بعض الاساتذة كانوا يلجأون لوضع  الشيت في الكتاب لزيادة المبيعات.

وأوضح أن قرار حظر الشيت أو أي مطبوعات في الكتب الدراسية جاء بناءً علي موافقة مجلس الجامعة في جلسته الماضية .

وشدد رئيس الجامعة علي أن كل من يخالف ذلك القرار سوف يتعرض للاحالة الي مجلس التأديب، والحرمان من تدريس المادة، والوقف عن العمل .
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