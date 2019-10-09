قرارات حاسمة من تعليم الإسكندرية في واقعة الاعتداء على "روان"

أصدر يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإلغاء تكليف مدير مدرسة عمر مكرم الابتدائية المسائية بإدارة المنتزه، بسبب تقصيره في أداء مهام واجبه الوظيفي في واقعة الاعتداء على الطالبة "روان" داخل المدرسة.



ترجع أحداث الواقعة إلى تعدي ولية أمر الطالبة "شهد" على الطالبة روان م م بالصف الرابع الابتدائي بذات المدرسة ما أدى إلى انهيارها وإصابتها باضطرابات عصبية أدت إلى آثار سلبية بالفم والعين وتخضع حاليا للعلاج بمستشفى الطلبة.



وتضمن القرار استبعاد الأخصائية الاجتماعية بذات المدرسة، وإحالة ولية أمر الطالبة "شهد" إلى لجنة الحماية المدرسية لتطبيق اللائحة ودراسة إمكانية نقل نجلتها من المدرسة من عدمه.



وتخضع الطالبة حاليا للعلاج بمستشفى الطلبة في سبورتنج بعدما أصيبت بشلل في النصف الأيمن من الوجه، موضحا أنه تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى نيابة المنتزه للتحقيق.



وأهابت مديرية التربية والتعليم، بأولياء الأمور عدم التعدي على الطلاب والتلاميذ بالمدارس، وترك الإجراءات التربوية التي يتم اتخاذها بين الطلاب للمعلمين والتربية الاجتماعية بالمدرسة ومديري المدارس.



وشددت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على عدم دخول المدارس إلا في المواعيد المحدد لمقابلة أولياء الأمور وفي مكاتب مديري المدارس.