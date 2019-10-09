طلب إحاطة أمام البرلمان حول معوقات مشروع الـ 1.5 مليون فدان

تقدم الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بشأن ما تم في مشروع استزراع مليون ونصف مليون فدان.





وطالب النائب فى بيان صحفى له بضرورة الكشف عن ما تم بالمشروع، من حيث شروط التعاقد، والمقنن المائي للأراضي والقطع المعروضة، والمناطق التي تم طرح أراضي بها.





ودعا البدري ضيف، إلى إعلان عدد القطع التي تم بيعها للمستثمربن الصغار والكبار، وما تم بشأن حفر الآبار، وكذلك المساحات المخطط زراعتها بكل منطقة، والبنية التحتية.





وتساءل ضيف: هل سيتم استخدام طرق الزراعة الحديثة في المشروع واللجوء أيضا إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية؟





وطالب النائب بضرورة المصارحة والمكاشفة في حال وجود أي معوقات أمام المشروع، ليتمكن نوار البرلمان من المساهمة في وضع حلول لتلك المعوقات: متسائلا: هل بالفعل تمت الزراعة في المشروع.. وما هي القطع التي تمت زراعتها فعليا؟





وأشار ضيف، إلى أن أغلب مناطق المشروع، لم يتم الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية، بها ليتمكن الشباب من البدء في الزراعة، متابعا: وفقا لكراسة الشروط تلتزم شركة الريف المصري بتنفيذ البنية التحتية، وهو ما لم يتم حتى الآن.



