للتحكم في نسبة السكر.. تناول هذا الطعام باستمرار

يعانى مرضى السكر من مضاعفات كثيرة عند حدوث خلل فى نسبة السكر فى الدم مثل ضعف النظر ومشاكل الأسنان والغيبوبة والقدم السكرى مما يستوجب على مرضى السكر ضرورة التحكم فى معدلات السكر والسيطرة عليها.



وذكر موقع "boldsky" أن السيطرة على نسبة السكر فى الدم يتطلب الالتزام بالجرعة الدوائية بجانب اتباع نظام غذائى يحتوى على الاطعمة التى تساعد فى ضبط السكر وإفراز الانسولين بكميات كافية لمتطلبات الجسم.



ومن أهم الأطعمة التى تساعد فى السيطرة على نسبة السكر فى الدم، هى "العدس" حيث يحتوى على نسبة منخفضة من مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) ويساعد على تحليل الكربوهيدرات البسيطة فى وقت سريع مما يساعد فى التحكم فى الوزن ونسبة السكر، هذا فضلا عن فوائده الغذائية لسائر اجزاء الجسم.



وينصح بوضع العدس ضمن النظام الغذائى لمرضى السكر بحيث يتم تناوله بصفة دورية أو تحديد يوم مخصص من كل اسبوع لتناول العدس.



ويفضل تناول العدس بجانب الليمون لاحتواءه على فيتامين c الذى يساعد على امتصاص العدس، وأيضا الخضار الطازج .