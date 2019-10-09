ضبط عاطل مسجل خطر بحوزته 52 لفافة مخدر من الهيروين بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من إلقاء على القبض على عاطل مسجل شقي خطر لإتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 52 لفافة من مخدر الهيروين وسلاح ناري "فرد خرطوش" فى حملة أمنية بشوارع طنطا.





وتلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا والنقيب محمود عبد الجواد معاون مباحث القسم وقوات من الشرطة السرية والنظاميه من ضبط المدعو " م. م. ز.ع " وشهرته مؤمن نظرية ٣٠ سنة عاطل ومقيم كفر عصام وبحوزته ٥٢ لفافة من مخدر الهروين بقصد الاتجار وسلاح نارى فرد خرطوش بقصد البلطجة وعدد خمس طلقات خرطوش من نفس العيار وهاتف محمول ومبلغ مالى.





بمواجهه المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وترويجها مقابل مبالغ مالية وتم اقتياده الى ديوان قسم شرطة ثان طنطا.



