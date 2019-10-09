متى تنخفض درجات الحرارة .. الأرصاد ترد

قال الدكتور ابراهيم عطا ، المتحدث الرسمى لهيئة الأرصاد الجوية ، إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضأ بدرجات الحرارة خلال الأيام القادمة .



وكشف الدكتور ابراهيم عطا ، المتحدث الرسمى لهيئة الأرصاد الجوية ، خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، إن ابتداء من اليوم الأربعاء ستشهد الجمهورية خاصة على السواحل الشمالية ، القاهرة ، الدلتا ، والوجه البحرى انخفاضأ ما بين درجة ودرجتين .



وأوضح الدكتور ابراهيم عطا ، المتحدث الرسمى لهيئة الأرصاد الجوية ، إن درجات الحرارة بالقاهرة سجلت اليوم الأربعاء 31 درجة مئوية ، ، مشيرأ إلى أن موجه الانخفاض بدرجات الحرارة التى ستشهدها مصر ستستمر خلال الثلاثة أيام القادمة .



وتابع الدكتور ابراهيم عطا ، المتحدث الرسمى لهيئة الأرصاد الجوية ، إن موجه الإنخفاض بدرجات الحرارة لم تقتصر فقط على القاهرة ، الدلتا ولكن ستتوجه أيضأ غدأ الخميس بشمال الصعيد ، الغردقة ، سلاسل جبال البحر الأحمر .



