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متى تنخفض درجات الحرارة .. الأرصاد ترد

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:50 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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شيرين عادل
قال الدكتور ابراهيم عطا ، المتحدث الرسمى لهيئة الأرصاد الجوية ، إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضأ بدرجات الحرارة خلال الأيام القادمة .

وكشف الدكتور ابراهيم عطا ، المتحدث الرسمى لهيئة الأرصاد الجوية ، خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، إن ابتداء من اليوم الأربعاء ستشهد الجمهورية خاصة على السواحل الشمالية ، القاهرة ، الدلتا ، والوجه البحرى انخفاضأ ما بين درجة ودرجتين .

وأوضح الدكتور ابراهيم عطا ، المتحدث الرسمى لهيئة الأرصاد الجوية ، إن درجات الحرارة بالقاهرة سجلت اليوم الأربعاء 31 درجة مئوية ، ، مشيرأ إلى أن موجه الانخفاض بدرجات الحرارة التى ستشهدها مصر ستستمر خلال الثلاثة أيام القادمة .

وتابع الدكتور ابراهيم عطا ، المتحدث الرسمى لهيئة الأرصاد الجوية ، إن موجه الإنخفاض بدرجات الحرارة لم تقتصر فقط على القاهرة ، الدلتا ولكن ستتوجه أيضأ غدأ الخميس بشمال الصعيد ، الغردقة ، سلاسل جبال البحر الأحمر .

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