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حوادث

جمارك برج العرب تحبط محاولة راكب تهريب أقراص مخدرة وحشيش

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:26 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي بالإسكندرية من ضبط أحد الركاب حال محاولته تهريب أقراص ومواد مخدرة داخل تجويف بإحدى حقائبه.

البداية عندما اشتبه رجال الجمارك والبحث الجنائي في المطار في أحد الأشخاص، مقيم بالغربية، حيث بدا عليه الارتباك حال إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية.

وبتفتيشه ذاتيا ضبط بحوزته(390 قرصا مخدرا، وكمية لمخدر الحشيش وزنت 150 جراما، كانت مخبأة بتجويف بإحدى حقائبه.

تم التحفظ عليه والمواد المخدرة المضبوطة وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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