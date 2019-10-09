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برلمان

نائب يقترح ربط شبكة التأمينات بإصدار شهادة الوفاة للتخفيف عن المواطنين

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:08 م
النائب ماجد طوبيا
النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب بمحافظة قنا
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ماجدة بدوى
تقدم النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب بمحافظة قنا ، ببيان عاجل لوزرة التضامن الاجتماعي، بشأن معاناة أصحاب المعاشات المتمثلة فى حضورهم كل 6 أشهر للتأكد من أنهم على قيد الحياة، وأن هذا الأمر يشكل صعوبة على شريحة كبيرة منهم، وذلك لعامل السن وبعد الاماكن فى بعض المناطق، ولهذا يعد هذا الإجراء بمثابة مشقة كبرى عليهم.

وأوضح طوبيا فى بيان له اليوم، أن هذا الأمر يمثل أيضا تكلفة كبيرة لأصحاب المعاشات خاصة المرضى منهم والذين يعانون من الأمراض المزمنة ويتكلفون مبالغ باهظة لنقلهم لمكاتب التأمين الاجتماعى فى المناطق التابعين لها فى المحافظات المختلفة، إلى جانب العامل النفسى الذى يسببه هذا الأمر لهم.

وطالب طوبيا، بربط شبكات التأمين الاجتماعى بشبكة إصدار شهادة الوفاة بوزارتي الصحة والداخلية على أن يتم خصم التكلفة من اخر معاش، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين كبار السن، خاصة المرضى الذين تحلوا الكثير وجاء وقت رد الجميل إليهم، مؤكدا أن هذا الربط سيخدم 9 ملايين شخص من أصحاب المعاشات.
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