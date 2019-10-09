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محافظات

حلا لمشاكل المياه.. محافظ الجيزة يطالب بسرعة انتهاء المشروعات المفتوحة منذ أكثر من 10 سنوات

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:14 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مسئولي الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من المشروعات المفتوحة منذ أكثر من 10 سنوات والتغلب على المعوقات التى تعرقل العمل بهذه المشروعات وعدم السماح بأي تأخير للاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بتلك المشروعات لما تمثله من أهمية بالغة للمواطنين.

جاءت تصريحات المحافظ خلال جوله تفقدية للمسات النهائية لتشغيل محطة المعالجة الرئيسية بدهشور لمعالجة مياه الصرف الصحى والتى تخدم قرى مزغونة وابو رجوان والشوبك، حيث تفقد المحافظ خلال الجولة، أقسام المحطة والتهوية ومبانى الكلور والمولدات والمحولات، موجهًا المسؤلين بضرورة مراعاة الجدول الزمنى للإنتهاء من الاعمال المتبقية.

وأكد المحافظ أن محطة معالجة الصرف الصحى بدهشور بدأ العمل فيها منذ عام 2008 وتبلغ مساحتها 34 ألف كم3 وتهدف إلى تجميع مياه الصرف ومعالجاتها ثنائيًا وإعادة إستخدامه في بعض الزراعة .

ياتى ذلك استكمالًا للمجهودات التى تنفذها محافظة الجيزة بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للاستفادة من المشروعات التى تم ضخ اعتمادات مالية بها منذ سنوات طويلة ولم يتم تشغيلها .

واعلنت محافظة الجيزة عن الانتهاء من مشروع محطة صرف صحي ناهيا بمدينة كرداسة بتكلفة 110 ملايين جنيه حيث بدأت الأعمال الإنشائية للمشروع منذ عام 2008 وتم تكثيف الأعمال خلال الشهور الماضية لسرعة إدخالها الخدمة.

رافق المحافظ خلال جولته بمحطة المعالجة الرئيسية بدهشور المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ومحمد كمال رئيس مركز ومدينة البدرشين والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب وممثلي الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
حلا لمشاكل المياه.. محافظ الجيزة يطالب بسرعة انتهاء المشروعات المفتوحة منذ أكثر من 10 سنوات
حلا لمشاكل المياه.. محافظ الجيزة يطالب بسرعة انتهاء المشروعات المفتوحة منذ أكثر من 10 سنوات
حلا لمشاكل المياه.. محافظ الجيزة يطالب بسرعة انتهاء المشروعات المفتوحة منذ أكثر من 10 سنوات
حلا لمشاكل المياه.. محافظ الجيزة يطالب بسرعة انتهاء المشروعات المفتوحة منذ أكثر من 10 سنوات
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