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أخبار البلد

السياحة: استثمار المنح الخارجية في تطوير مهارات العاملين

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 12:13 م
وزارة السياحة
وزارة السياحة
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محمد الاسكندرانى
رصدت وزارة السياحة كافة المنح المقدمة من الجهات المختلفة ومراجعة جميع الاتفاقيات والبروتوكولات مع التنسيق بين الجانب المصرى والدول الاخرى وذلك فى سبيل تعظيم الاستفادة من كافة المنح التدريبية المقدمة من الجهات المختلفة .

أفادت وزارة السياحة فى تقرير الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع انه تم التعاون لإلحاق العاملين بوزارة السياحة بمنح خارجية بما يتناسب مع مجال عملهم لتعظيم الاستفادة من المنح والدورات التدريبية وتأتى الصين على رأس الدول التي قدمت منحا خارجية بأكثر من 3 برامج لـ 33 متدربا تليها اليابان ثم الهند و تايلاند فضلا عن تحديد الاحتياجات التدريبية والفنية للعاملين بالوزارة وهيئتيها وتوجيه المنح للقطاعات المستهدفة وفقا لموضوع المنحة والمردود المتوقع منها .

أشارت وزارة السياحة الى اتمام دراسة المنح المقدمة والتأكد من مطابقتها للاحتياجات التدريبية للعاملين بالوزارة وهيئتيها طبقا للتخصصات المختلفة لكل قطاع فضلا عن عمل نظام لمتابعة وتقييم أداء المستفيدين من المنح وكيفية توظيف الخبرات المكتسبة كل حسب تخصصه وفي مجاله وذلك من خلال عمل ورش عمل لنقل الخبرات للزملاء وتقديم مقترحات لكيفية الاستفادة مما تمت دراسته فى الخارج وكيفية تطبيقه داخل مجال العمل .

وتسعى وزارة السياحة الي فتح آفاق التعاون مع جميع الجهات المانحة الأخرى من أجل تبادل الخبرات حيث يجرى التعاون مع منظمة السياحة العالمية للاستفادة من الخبرات فى مجال الضيافة والفندقة والجانب السويسرى "المدرسة الفندقية العليا للسياحة فى لوزيرن " والجانب الصينى من أجل تعزيز الاستفادة من الخبرات الصينية فى مجال الضيافة والفندقة إلى جانب إنشاء أكاديمية عالمية للتدريب السياحى بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية فضلا عن إنشاء كلية تكنولوجية فى مجال الضيافة مع الجانب السويسرى .
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