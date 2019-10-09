تحت رعاية وزارة الصحة، عقدت شركة "ساندو"، إحدى الشركات الرائدة فى مجال الأدوية المثيلة والبدائل الحيوية، مؤتمرا صحفيا بالتعاون مع أربع جمعيات علمية مصرية متخصصة اليوم.



والجمعيات هي الجمعية المصرية لطب الأطفال وجمعية الجراحين المصرية والجمعية المصرية للشعب الهوائية والجمعية المصرية للأنف والجيوب الأنفية.



واستهدف المؤتمر إطلاق البرنامج المصرى لإدارة مضادات العدوى، ويعد البرنامج الأول من نوعه فى مصر، حيث يستهدف إنشاء إجماع علمى حول التوجهات الخاصة بالتشخيص الصحيح والعلاج الأمثل لأنواع العدوى المختلفة، خاصة أن المضادات الحيوية تمثل ركيزة أساسية فى الرعاية الصحية.

