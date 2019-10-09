إدارة التفتيش الصيدلي تحذر من 6 أدوية بيطرية مغشوشة

قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين ورئيس لجنة الأدوية والشركات، إن إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، والإدارة العامة للتفتيش الصيدلي، تطالب بضبط وتحريز وتحذيرات من مضادات حيوية غير مسجلة أصلًا (مضروبة) بوزارة الصحة.



وأوضح الدكتور يوسف العبد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المنتجات عبارة عن أدوية بيطرية مدون عليها إنتاج الشركة العربية للمنتجات الجيلاتينية والدوائية لصالح شركة "ديبورا فارما" للأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف.



وأفاد بأن الأدوية المطلوب ضبطها وتحريزها هي:-

تيري برول (امبرول )٢٠٪؜

تيري كوكس (اموكسي ٢٠٪؜

برول

تيري كولستين

اَي برول

ميثروميسين ٢٠٪؜