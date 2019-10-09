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برلمان

برلمانية: قمة مصر وقبرص واليونان تهدف لتعزيز التعاون في شتى المجالات

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:14 م
النائبة سعاد المصري،
النائبة سعاد المصري، عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد
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ماجدة بدوى
قالت النائبة سعاد المصري، عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، إن القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان تهدف لتحقيق أمن واستقرار دول منطقة البحر المتوسط، وتعزيز التعاون في العديد من المجالات، أبرزها التنمية والاقتصاد والطاقة، وعدد من الملفات والقضايا المطروحة على الساحة الدولية.

وأشارت المصري في بيان، الأربعاء، إلى أن أمن واستقرار البحر المتوسط هو الهدف الأسمى للقمة، وذلك من خلال تعزيز علاقات التعاون الأمني والعسكري والمناورات المشتركة بين الدول الثلاثة، لتحقيق مزيد من الأمن فى المنطقة، والتصدى لأى محاولات من شأنها إثارة القلق فى المنطقة.

وأوضحت النائبة أن التعاون لن يقتصر على الشق الأمنى والعسكرى فقط، بل التعاون فى مجال الطاقة، واتاحة سبل التوسع والتطور التدريجي في هذا مجال الغاز الطبيعى، وفتح آفاق جديدة وسوقًا متكاملة للغاز في شرق المتوسط ذلك كان أحد أهداف مصر في دعوتها لإنشاء هذه السوق للاستفادة من خيرات المنطقة والموارد والخبرات المشتركة لتحقيق النفع للدول الثلاث.
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