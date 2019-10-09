الأدوية المثيلة تخدم 500 مليون مريض حول العالم‎

أكد ثودور يسديمو بولوس، مدير عام شركة ساندوز بشمال افريقيا، أن الأدوية المثيلة والبدائل الحيوية تخدم ما يقرب من 500 مليون مريض حول العالم.



جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى يعقد حاليا لإطلاق البرنامج المصرى لإدارة مضادات العدوى.



وأوضح ثودور يسديمو بولوس، أنه فى اطار حرص الشركة على المساهمة فى تطوير الممارسات الطبية والتزامها تجاه المرضى والمجتمع بادرت ساندور بالتعاون مع 4 جمعيات علمية مرموقة وتحت رعاية وزارة الصحة لتصميم وتنفيذ البرنامج المصرى لادارة مضادات العدوى وذلك بهدف نشر الوعى حول افضل سبل تشخيص الامراض المعدية وعلاجها.



ولفت إلى أن هذه المبادرة هى الاولى من نوعها فى مصر، حيث تسعى الشركة بصفتها احد اهم الكيانات المصنعة للمضادات الحيوية فى العالم الى تلبية هذا الكم الهائل من احتياجات المرضى.

