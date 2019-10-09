بعد رفضها الزواج منه.. حبس قاتل ابنة عمه 4 أيام على ذمة التحقيقات بقنا

قررت نيابة مركز فرشوط، حبس عامل ، 4 أيام على ذمة التحقيق فى واقعة قتل نجلة عمه لرفضها الزواج منه بعد طلاقها من زوجها السابق.





وأقر العامل خلال تحقيقات النيابة، بأنه أطلق النار على نجلة عمه لرفضها الزواج منه وإهانته بين أهله لإعلان رفضه أمام أهلها أكثر من مرة، رغم موافقة الأسرة عليه.





وأكد العامل، بأن نجلة عمه رفضته بسبب شائعات متداولة عن تعاطيه للمواد المخدرة، وذهب للحديث معها أثناء خروجها من المدرسة إلا أنها تجاهلته فى الشارع أمام الناس، ما دفعه لإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليها، حتى وقعت جثة هامدة فى الشارع.



