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أخبار البلد

فتحى المزين: المرأة تدعم الرئيس في مؤتمر أنا مصرية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:41 م
مؤتمر أنا مصرية
مؤتمر أنا مصرية
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أمل مجدى
تقيم مؤسسة حلقة وصل الجمعة المقبل بأحد فنادق القاهرة الكبرى مؤتمر "أنا مصرية" لدعم النماذج الناجحة من المرأة النصرية وتكريم ١٠٠ سيدة في مختلفة المجالات الصحية والعلمية والإعلامية والاجتماعية والثقافية والخيرية والرياضية وغيرها.

وأكد الكاتب الصحفي فتحي المزين، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة حلقة وصل والمنسق العام للمؤتمر، في بيان، الأربعاء، أن المؤتمر يعتبر بمثابة رد الجميل من المرأة المصرية لداعمها الأول رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك بلغة الأرقام التي تحققت للمرأة المصرية في عهد السيد الرئيس، كما سيتم تكريم ١٠٠ نموذج نسائي مصري ناجح في شتى المجالات وكذلك صناعة حلقة وصل بين هذه النماذج وما بين الصحافة ووسائل الإعلام التي تحضر المؤتمر لمزيد من العمل العام لخدمة الوطن.

جدير بالذكر تجديد الثقة بين المكرمات والمرأة المصرية في هذا المؤتمر وما بين الحكومة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأن أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي يستضيف المؤتمر مستشفى بهية والتي تتحدث عن أهمية الكشف المبكر كما تحكي إحدى المحاربات عن تجربتها مع المرض وكيف تتعايش معه وتقاومه لتهزمه لا ليهزمها.
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