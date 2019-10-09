الموقع الرسمي لـ نوبل يوضح أسباب فوز مطوري بطارية الليثيوم بجائزة الكيمياء

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عن أسماء الفائزين بجائزة نوبل في مجال الكيمياء لعام 2019، وذهبت الجائزة إلى ثلاثة علماء اشتركوا في مشروع واحد.



والعلماء الثلاث هم العالم جون ب.جودنوج ، والعالم م.ستانلي ويتنجهام، والعالم أكيرا يوشينو، والذين عملوا على فكرة تطوير بطاريات الليثيوم أيون خفيفة الوزن، والتي مهدت الطريق للإلكترونيات المحمولة، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة ضبط نبضات القلب، والسيارات الكهربائية وما إلى ذلك.



وأوضح الحساب الرسمي لجائزة نوبل على موقع التغريدات تويتر، أسباب اختيارهم للفوز بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2019، وهي أن بطاريات الليثيوم- أيون، التي ابتكرها وطورها العلماء الثلاثة أحدثت ثورة في حياتنا، ونستخدمها حاليا في كل شيء من الهواتف المحمولة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأي جهاز كهربائي.



وتحدث الموقع عن فوائد بطاريات الليثيوم أيون في تغريدة أخرى، قائلا: "إن الحاصلين على جائزة نوبل للكيمياء هذا العام جعلوا العالم لاسلكي وخال من استخدام الوقود الأحفوري".



يشار إلى أنه في أوائل سبعينيات القرن العشرين، استخدم ستانلي ويتنجهام، الحائز على جائزة الكيمياء لهذا العام، فكرة استخدام الليثيوم لإطلاق إلكترونها الخارجي عندما طور أول بطارية ليثيوم فعالة، وضاعف الحاصل على جائزة الكيمياء في عام 2019 من إمكانات بطارية الليثيوم ، وخلق الظروف المناسبة لبطارية أكثر قوة ومفيدة إلى حد كبير.



واستكمل تطوير هذه الفكرة بعده أكيرا يوشينو الذي جعل البطارية مصنوعة من الليثيوم النقي، واستخدم أيونات الليثيوم فقط والتي تعد أكثر أمانا من الليثيوم النقي، وهذا ما جعل البطارية قابلة للتطبيق في الممارسة العملية.