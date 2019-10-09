لو كنت من ذوي الاحتياجات الخاصة .. اعرف مصيرك من منظومة التأمين الصحي الجديد

قال الدكتور محسن جورج ، مستشار هيئة التأمين الصحى الشامل والمتحدث الرسمى للهيئة ، إن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ستغطى المؤسسات الصحية للأفراد الفاقدين لأسرهم والتى كانت من الفئات المهمشة التى تفتقر للخدمات الطبية .



وكشف الدكتور محسن جورج ، مستشار هيئة التأمين الصحى الشامل والمتحدث الرسمى للهيئة ، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، إن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ستشمل الأيتام ، المسنين ، وذوى الاحتياجات الخاصة ، لافتا إلى المنظومة ستشمل أيضا المناطق الجغرافية التى تعرضت لحوادث طبيعية ، أو من صنع الإنسان فسيصدر قرار من مجلس الوزراء لتغطية العائلات هناك لفترة معينة لحين زوال الكارثة .



وأوضح الدكتور محسن جورج ، مستشار هيئة التأمين الصحى الشامل والمتحدث الرسمى للهيئة ، إن منظومة التأمين الصحى الشامل ستشمل أيضا الفئات التى لا يفى مصدر دخلها بالاحتياجات الأساسية للأسرة والتى على الفور يتم إعداد بحث إجتماعى لحالتها وهل تستحق هذه الأسرة دعم فى اشتراكات التأمين الصحى من عدمه .



وأكد الدكتور محسن جورج ، مستشار هيئة التأمين الصحى الشامل والمتحدث الرسمى للهيئة ، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ستشمل كافة المواطنين بجميع محافظات الجمهورية.



وأوضح الدكتور محسن جورج ، مستشار هيئة التأمين الصحى الشامل والمتحدث الرسمي للهيئة ، إن نظام التأمين الصحى القديم يغطى 58% فقط من المواطنين بخلاف الفئات المهمشة ، غير القادرين ، طلبة الجامعة ، المعطلين عن العمل والذين كانوا لا يمتلكون أى منظومة تأمين صحى.

