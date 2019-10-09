سيد الطويل: ترشحي للانتخابات جاء لخدمة الأطباء وتوفير حياة كريمة لهم

قال الدكتور سيد الطويل، مرشح لعضوية نقابة أطباء الجيزه فوق السن، إن ترشحه جاء لخدمة الأطباء، وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدًا أنه سيسعى لرفع معاش الأطباء قدر المستطاع.





وأوضح الطويل، في بيان له، أنه حال فوزه بالانتخابات، سيسعى جاهدًا لتطوير مشروع علاج الأطباء والعمل علي إنشاء مستشفي للأطباء والمساهمة بنسبة أكبر في تكاليف علاج الأمراض المزمنة، وكذلك إنشاء صندوق زماله يستفيد منه جميع الأطباء.





وتابع الطويل، أن رفع رواتب الأطباء بما يتماشي مع الظروف الاقتصاديه الحالية، أيضًا من ضمن الأولويات التي سيسعى جاهدًا لتنفيذها.



