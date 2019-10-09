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أخبار البلد

سيد الطويل: ترشحي للانتخابات جاء لخدمة الأطباء وتوفير حياة كريمة لهم

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:21 م
سيد الطويل
سيد الطويل
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محمد غالى
قال الدكتور سيد الطويل، مرشح لعضوية نقابة أطباء الجيزه فوق السن، إن ترشحه جاء لخدمة الأطباء، وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدًا أنه سيسعى لرفع معاش الأطباء قدر المستطاع.

وأوضح الطويل، في بيان له، أنه حال فوزه بالانتخابات، سيسعى جاهدًا لتطوير مشروع علاج الأطباء والعمل علي إنشاء مستشفي للأطباء والمساهمة بنسبة أكبر في تكاليف علاج الأمراض المزمنة، وكذلك إنشاء صندوق زماله يستفيد منه جميع الأطباء.

وتابع الطويل، أن رفع رواتب الأطباء بما يتماشي مع الظروف الاقتصاديه الحالية، أيضًا من ضمن الأولويات التي سيسعى جاهدًا لتنفيذها.

ولفت الطويل إلى أن، الحرص على عمل بروتوكول تعاون بين النقابة وكليات الطب من اجل التعليم المستمر، لرفع المستوى المهني للطبيب المصري، أيضا ضمن برنامجه الانتخابي الذي سيعى لتنفيذه فور الفوز بالانتخابات.
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