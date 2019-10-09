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أخبار العالم

نبأ سيئ للأكراد.. ترامب يفاجئهم من جديد ويعطي أردوغان هدية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:17 م
أردوغان يجهز لضرب
أردوغان يجهز لضرب الأكراد
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محمد علي
مواقف متناقضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توجها بما أعلنته الرئاسة التركية، في موقفٍ يصب لصالحها مع أمريكا، يؤكد تخلي ترامب عنهم لصالح الحليف التركي، وفق ما ذكرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية.

وقالت الصحيفة الأمريكية التي انتقدت في مقالاتها وتقاريرها تناقض ترامب، أن السلطات التركية أعلنت أن قواتها و المسمى بـــ"الجيش السوري الحر" سيعبران معا الحدود التركية السورية قريبا، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي وافق على نقل قيادة العمليات ضد "داعش" لتركيا.

وهو الأمر الذي يقول صراحة إن ترامب أعطى الضوء الأخضر لرئيس تركيا رجب أردوغان بعملية عسكرية ضد الأكراد، مع الاتفاق ربما على مضمون وغاية من وراء العملية، لاتمحي الأكراد وتضمن أهداف تركيا في ضوء اتفاق مع أمريكا، وهو مايعني إن ترامب قد خالف تصريحاته عن الأكراد، وضربًا لهم وهم الذين ساهموا بقوة في دحر تنظيم داعش الإرهابي.

وزعم رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "على العالم دعم الخطة التي أعدتها تركيا من أجل شمال شرق سوريا"، إن بلاده ليس لديها هدف في شمال شرقي سوريا سوى القضاء على التهديد الذي يحدق بمواطنيها، مشيرا إلى أن إقامة المنطقة الآمنة سيمنح مليوني لاجئ فرصة العودة لديارهم.

وأضاف ألطون قائلا "سنشاهد خلال الأيام المقبلة كيف سيتلقى مسلحو تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية "ي ب ك" هذا التغيير في قيادة العمليات ضد "داعش"، وتابع: "بالطبع هم أمام خيارين: الاستسلام دون أي تأخير إذا كانوا يريدون فعلا مكافحة داعش، أو الإنصات لقاداتهم الذين يقولون إنهم سيشتبكون مع الجنود الأتراك، وفي هذه الحالة سنمنعهم من عرقلة أنشطتنا في مكافحة تنظيم داعش".


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