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اقتصاد

سيتي إيدج: بيع وحدات المرحلة الأولي من داون تاون العلمين الجديدة بالكامل

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:15 م
شركة سيتي إيدج للتطوير
شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري
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آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، المطور الوطني المصري، عن بيع وحدات المرحلة الاولى من مشروع داون تاون بالعلمين الجديدة المملوك لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالكامل في أقل من أسبوع من الطرح. حيث حققت مبيعات المرحلة الأولى 700 مليون جنيه مصري. تحتوي المرحلة الأولى من المشروع على 200 وحدة سكنية بمساحات مختلفة كاملة التشطيب. ومن المقرر أن يبدأ تسليم أولي وحدات المشروع خلال عام 2020.

علق عمرو القاضي، المدير التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري على هذا الإقبال قائلا:" أن الإقبال الكبير على شراء وحدات مشروع داون تاون بالعلمين الجديدة يعتبر إشارة جيدة لتوجهات السوق بالطلب المتزايد على وحدات المدينة الجديدة الواعدة مما يؤكد النمو الإيجابي للسوق العقاري خلال العام الجاري. ومن المتوقع ان يبدأ طرح المرحلة الثانية خلال فترة قصيرة لمقابلة هذا الطلب المتزايد."


ويتميز مشروع "داون تاون" بموقعه الإستراتيجي في قلب مدينة العلمين الجديدة بالقرب من المنطقة التعليمية والمستشفيات وأماكن الترفيه، ويشمل مجموعة من المباني السكنية التي تضم شقق بمساحات مختلفة بالإضافة إلى وحدات البنت هاوس وكذلك شقق الطابق الأرضي مع حدائق خاصة بأحجام متنوعة. ويقدم المشروع عددًا من وسائل الراحة المتنوعة بدءًا بالممشى المصمم بشكل عصري والمناطق التجارية الحديثة التي تتخلله والتي توفر الرفاهية والراحة لقانتين المشروع ليستمتعوا بحياة متميزة، بالإضافة إلى المساحات الخضراء الشاسعة التي تتماشى مع رؤية مدينة العلمين الجديدة كنموذج مثالي لمدن الجيل الرابع.
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