رجال سلة الأهلي يواجه قناة السويس.. اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، مباراة مهمة، اليوم الأربعاء، أمام نظيره فريق هيئة قناة السويس، ضمن مباريات الدورة المجمعة الثانية في دوري المرتبط للمحترفين.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.



ويسعى الأهلي للفوز بها بعد تغلبه على منافسه في جولة الذهاب بالدورة المجمعة الأولى بنتيجة 103-78.



وحرص أشرف توفيق المدير الفني على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب على مدار الأيام الماضية بهدف الوصول باللاعبين الى أفضل مستوى من الجاهزية للمنافسة على اللقب.



