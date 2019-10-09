النور من حقك:إجراء 12570 عملية جراحية وتسليم 9521 نظارة فى الغربية

أصدرت جمعية الأورمان بمحافظة الغربية بيان إعلاميا حول استمرار تدشين فعاليات مبادرة "النور من حقك " لعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسله من القوافل الطبية الموسعه والتى أسفرت عن إجراء الكشف الطبي على 49 ألف مريض على مستوي المحافظة .



كما أوضح أحمد حسن مسئول حملة وقوافل العيون للجمعية اليوم أنه تم النجاح فى إجراء مايزيد عن 12570 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 9521 نظارة طبية لغير القادرين .



وأكد ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أنه الانتهاء مراحل تدشين قافله طبيه وعلاجية بنطاق قرية شبراملس بدائرة مركز زفتي لعلاج المواطنين بالمجان مشيرا أن القافلة شهدت توافد المئات من الأسر والعائلات لتوقيع الكشف الطبى على الاهالى في قراهم .



وأوضح أنه تم البدء فى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية و إجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تمامًا دون أن يتحمل المريض أى اعباء تثقل كاهله.



وأشار إلى أن تلك القوافل وفعاليات المبادرة "النور من حقك " انتشرت بمراكز (طنطا - المحلة الكبرى - سمنود - السنطة - زفتى - قطور - كفرالزيات - مركز بسيون )، وأن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا وفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتى تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية .

