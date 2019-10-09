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رياضة

سيدات السلة بالأهلي يواجه الصيد في دوري المرتبط اليوم

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:59 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يواجه الفريق الأول لكرة السلة، سيدات، بالنادي الأهلي فريق الصيد اليوم الأربعاء، في المباراة التي تقام الساعة الثامنة والنصف مساء ، على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة ضمن مباريات الدورة المجمعة الثانية لبطولة دوري المرتبط،.

وأعرب علي هاشم المدير الفني للفريق، عن سعادته بالأداء الرائع الذي قدمه “سيدات السلة ” بالأهلي أمام الزهور، والتزام اللاعبات بتنفيذ جميع التعليمات، خلال المباراة التي أقيمت أمس في الدورة المجمعة الثانية لدوري المرتبط.

وكان فريق سيدات السلة بالأهلي، قد حقق الفوز على الزهور، بنتيجة 88 – 43 أمس الثلاثاء ضمن منافسات بطوله دوري المرتبط.

يذكر أن فريق سيدات السلة بالأهلي حصل على المركز الأول وحقق العلامة الكاملة في الدورة المجمعة الأولى.

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