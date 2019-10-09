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أخبار البلد

انطلاق أعمال اليوم الثانى لمؤتمر القومى لحقوق الإنسان حول مناهضة التعذيب بالدول العربية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:46 م
صدى البلد
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أماني نوار
انطلقت فعاليات اليوم الثانى، من المؤتمر الدولى الى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان بالمشاركة مع المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان" التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب فى الدول العربية " ، والتى من المقرر أن تتضمن تنظيم جلستين حول المساءلة والمحاسبة عن جرائم التعذيب وكذلك المؤسسات والآليات المختصة بالوقاية من التعذيب".
ويدير الجلسة الأولى نبيل أديب رئيس المرصد السودانى لحقوق الانسان بالسودان ويتحدث فيها عصام شيحة ممثلا عن المنظمة المصرية لحقوق الانسان فى مصر وضياء الشمرى عن المنظمة العربية لحقوق الانسان بالنمسا.

ومن المقرر أن يدير جلسة المؤسسات والآليات الخاصة بالوقاية من التعذيب الوزير عبد الستار بن موسى الموفق الإدارى من تونس ويتحدث فيها السفير سيد قاسم المصرى عضو اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب سابقا ، وعبد الحق الدوق من المجلس الوطنى لحقوق الانسان بالمغرب، ومحسن عوض عن المجلس القومى لحقوق الانسان في مصر، والدكتور محمد الأمين ولد حلس عن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب فل موريتانيا.


تجدر الإشارة إلى ان فعاليات المؤتمر انطلقت أمس الثلاثاء 8 أكتوبر بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بمشاركة وفود وممثلين عن 18 دولة عربية، وبحضور السفير إيهاب جلال مساعد وزير الخارجية مندوبا عن الوزير، والمستشار هانى جورجى ممثلا عن النائب العام، ومحمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعلاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان. 

وتضمنت فعاليات المؤتمر أمس 3 جلسات رئيسية حول الفجوات والتحديات التى تواجه جهود مناهضة التعذيب ، وجلسة عن مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى جلسة فعالية التدابير الإدارية والمؤسساتية لحماية حقوق الضحايا.
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