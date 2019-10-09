انطلاق أعمال اليوم الثانى لمؤتمر القومى لحقوق الإنسان حول مناهضة التعذيب بالدول العربية

انطلقت فعاليات اليوم الثانى، من المؤتمر الدولى الى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان بالمشاركة مع المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان" التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب فى الدول العربية " ، والتى من المقرر أن تتضمن تنظيم جلستين حول المساءلة والمحاسبة عن جرائم التعذيب وكذلك المؤسسات والآليات المختصة بالوقاية من التعذيب".

ويدير الجلسة الأولى نبيل أديب رئيس المرصد السودانى لحقوق الانسان بالسودان ويتحدث فيها عصام شيحة ممثلا عن المنظمة المصرية لحقوق الانسان فى مصر وضياء الشمرى عن المنظمة العربية لحقوق الانسان بالنمسا.