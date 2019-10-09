علي هاشم: سيدات السلة بالنادي الأهلي يواصل أداءه المتميز في دوري المرتبط

أكد علي هاشم، المدير الفني لفريق سيدات السلة بالأهلي، أنه سعيد بالفوز على فريق الزهور بنتيجة 88-43 في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء في الدورة المجمعة الثانية ضمن بطولة دوري المرتبط.



وأضاف هاشم، أن فريق سيدات السلة قدم مباراة رائعة أمام الزهور وكان متميزا من الناحية التكتيكية والفنية على الصعيدين الدفاعي والهجومي، وتمكن من تحقيق الفوز على حساب منافس قوي.



وأشاد هاشم بمستوى الفريق الذي يتحسن باستمرار خلال المباريات، مؤكدا أنه يسعى للوصول إلى أفضل مستوى للفريق وحصد البطولات هذا الموسم.



واختتم المدير الفني لفريق سيدات السلة بالأهلي تصريحاته ، مؤكدا أن مباراة الصيد اليوم ستكون صعبه للغاية؛ لقوة المنافس الذي يمتلك العديد من العناصر المتميزة، التي قدمت مستوى جيدا في البطولة.