تخصيص مليون جنيه و10 منح للفائزين بمعرض القاهرة الدولي للابتكار

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إنه للمرة الأولى تتلقى الأكاديمية دعما كبيرا من وزير التعليم العالي بشكل غير مسبوق حيث شهدنا تطوير كبير جدا على مدار العامين الماضيين.





وأضاف "صقر"، في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن هناك 810 مبتكرين حتى الآن تقدموا لمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكار حيث وصل العدد هذا العام لما يقرب من 30% عما تم خلال المعرض على مدار الـ 5 سنوات السابقة.





وأشار إلى أن المعرض هذا العام به جناح خاص للأطفال وهناك بعد فني لمشاركة الاطفال، بالاضافة إلى معرض للفنون والآداب لكليات الفنون الجميلة والتطبيقية.



