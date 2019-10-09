ضبط شخص بمطار برج العرب حاول تهريب أقراص ومواد مخدرة

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمطار برج العرب بالإدارة العامة لأمن الموانئ، من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بالغربية) حال إنهاء اجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية ، وبحوزته (390 قرصا مخدرا- كمية لمخدر الحشيش وزنت 150 جراما) مخبأة بتجويف بإحدى حقائبه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم التهريب والعمل على إتخاذ كافة التدابير والاجراءات الأمنية والتأمينية المناسبة لضبط مرتكبيها والقائمين عليها بكافة منافذ البلاد .

