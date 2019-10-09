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حوادث

ضبط شخص بمطار برج العرب حاول تهريب أقراص ومواد مخدرة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:38 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمطار برج العرب بالإدارة العامة لأمن الموانئ، من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بالغربية) حال إنهاء اجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية ، وبحوزته (390 قرصا مخدرا- كمية لمخدر الحشيش وزنت 150 جراما) مخبأة بتجويف بإحدى حقائبه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم التهريب والعمل على إتخاذ كافة التدابير والاجراءات الأمنية والتأمينية المناسبة لضبط مرتكبيها والقائمين عليها بكافة منافذ البلاد .
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