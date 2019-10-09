أعلن موعد اعتزاله.. راديو كتالونيا يصطحب عشاق ميسي في رحلة داخل عقل نجم برشلونة

أصطحب "راديو كتالونيا"، عشاق الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة التاريخي، في رحلة عن نجمهم الأوحد، والحديث عن كواليس وتفاصيل الكثير من المراحل في مسيرته الكروية.





وتحدث ميسي، في حوار مطول أجراه مع "راديو كتالونيا" عن حياته الشخصية خارج عالم كرة القدم قائلًا: "أنا لا أحب مغادرة المنزل كثيرًا، ولكن أطفالي يجبروني على الخروج".





وتابع: "أنا لست من عشاق المسلسلات، ولكن في الفترة الأخير كنت أتابع مسلسل أرجنتيني (Marginal) مع أبنائي".





وأضاف أن العلاقة مع نجله ماتيو تنقطع أحيانًا، لأن الأمر يخرج عن السيطرة، لافتا "من يتعامل مع ماتيو لخمسة دقائق يعرف ما اعنيه، صعب السيطرة عليه".





وعن تعامله مع الضغوطات، قال نجم برشلونة: "أنا شخص كتوم للغاية، لا أتحدث أو أخبر البعض عن مشاكلي ومخاوفي، أركز على عائلتي، وكنت أتعامل معهم دائمًا بشكل طبيعي تحت أي ظرف، أهم شيء هو التركيز دائمًا على كرة القدم، دون التفكير في كل ما يحيط بالاحتراف".





وفجر ميسي مفاجآة خلال مقابلته مع "راديو كتالونيا" بشأن رحيله من برشلونة من قبل، حيث قال ليو: "بصراحة في ذلك الوقت كنت أفكر في الرحيل، ليس بسبب برشلونة، ولكن أردت مغادرة إسبانيا، بعدما شعرت بسوء المعاملة بسبب الضرائب، وكانت الأبواب مفتوحة أمامي ولكن دون عرض رسمي، لأن الجميع كانوا يعرفون أن ميسي مستحيل يرحل، لقد تجاوزت هذا الموقف حبًا في برشلونة".





وتحدث ميسي عن موعد اعتزاله قائلًا: "دائمًا أحرص على تقييمي كل موسم، وأرى إذا كنت على صواب أو خطأ، ولكن أستطيع أن أخبركم بأن إعتزالي سيكون في سن الـ 35 أو 36 عامًا".





وتابع: "أريد أن أبقى هنا دائمًا في البارسا، هكذا قراري منذ البداية، ولم يتغير شيء، أريد أنا وعائلتي أن أنهي مسيرتي هنا في البارسا، لقد قضينا أعوامًا كثيرة في المدينة، ونشعر بارتياح، كا هنا كل أصدقائنا".





وواصل: "تجديد عقدي؟ أعتقد لا يوجد شيء حاليا من أجل تجديد عقدي، كلما بدأت المفاوضات أنا أكون خارج هذه الأشياء، لم يكن لدينا مشاكل مع البارسا، كل شيء كان دائما بسيط جدًا".





وعلّق ميسي على الأنباء التي تشير إلى تدخله في قرارات الإدارة قائلًا: "يقال إنني أقول للرئيس تعاقد مع هذا المدرب وهؤلاء اللاعبين، لكن هذه الأمور والأكاذيب أصبحت اعتيادية، وعلينا أن نتعايش معها".





وأضاف: "قرار بقاء إرنستو فالفيردي المدير الفني، ليس قراري، كما قيل، هذا قرار إدارة النادي باستمراره، وبالنسبة لي وبالنسبة لغرفة الملابس بأكملها، ونحن سعدنا بذلك ودائمًا نسانده، كما فعلنا مع لويس إنريكي عندما كنا نريده، أو مع أي مدرب آخر للبارسا، من قبل".





وعن حالته البدنية بعد الإصابات التي تعرض لها وأبعدته عن البارسا في بداية الموسم قال ميسي: "لست جاهزًا 100%، لعبت 90 دقيقة في المباراة الأخيرة أمام إشبيلية، ولكن شعرت بآلام في الساق، وازدادت الآلام في الشوط الثاني، أرى أن هذا طبيعي بعد غياب طويل، ولكن مع هذه الدقائق سوف أجد نفسي كما كنت".





وكشف ميسي عن أسوأ فترة في مسيرته الكروية، حيث قال: "في موسم 2013/2014 بسبب الإصابة، وأزمة الضرائب".





وعن أفضل فترة في مشواره الكروي قال ليو: "من الصعب اختيار أفضل لحظة في حياتي المهنية، لأنني كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لأعيش الكثير من هذه اللحظات، لكنني أعتقد أن وقت بيب جوارديولا كان من أفضل لحظات حياتي".





أما عن أفضل هدف في مسيرته، أكد ميسي هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب روما عام 2009، هو الأفضل.





وأكمل: "أفضل مباراة في مسيرتي؟ أتذكر مباراة الدور نصف النهائي في دوري الأبطال ضد ريال مدريد في البرنابيو، التي فزنا فيها 0-2، لا أعرف ما إذا كانت أفضل مباراة لي، لكنها كانت فريدة من نوعها، وأفضل فريق واجهته منتخب إسبانيا قبل كأس العالم 2010".



