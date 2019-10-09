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أخبار البلد

مشعل السلمي رئيسا فخريا لـ الشباب العربي للتنمية المتكاملة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:55 م
مشعل بن فهد السلمى
مشعل بن فهد السلمى
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مــيــــــــــس رضــــــــــــا
أعلنت الدكتورة مشيرة أبو غالي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة عن اختيار وتنصيب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيسا فخريا لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة عن المملكة العربية السعودية.

وقالت "مشيرة"، في تصريح اليوم الأربعاء، إن إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة قرر في اجتماع سابق له اختيار الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيسا فخريا للمجلس عن السعودية وذلك لجهوده الوطنية في دعم القضايا العربية والاهتمام بالشباب والسعي تجاه دعمة ومساندته.

وتقدمت بالشكر والتقدير للدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي لقبوله المنصب رغم انشغاله الكبير، معربة عن تطلعها الى تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية بما يفيد ويخدم الشباب العربي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور مشعل بن فهم السلمي عن تشرفه بقبول الرئاسة الفخرية لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، مؤكدا على الجهود الكبيرة التي يقدمها المجلس للشباب منذ تأسيسه.

وأعرب "السلمي"عن تطلعه لتقديم المزيد من الخدمات التي تحقق تطلعات الشباب العربي لما يحقق من نماء واستقرار الوطن العربي.
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