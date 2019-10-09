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أخبار العالم

والاه: شهادات من داخل البيت الأبيض تكشف آثار زلزال حرب أكتوبر على إسرائيل

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:51 م
كارثة حرب أكتوبر
كارثة حرب أكتوبر على إسرائيل
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سمر صالح
نشر موقع "والاه" العبري، شهادات من تحت قبة البيت الأبيض الأمريكي تكشف عن أثار حرب أكتوبر الكارثية على إسرائيل.

وسرد الموقع العبري وقائع حرب اكتوبر من وجهة النظر الأمريكية، والتي تقول إن "في حرب أكتوبر لم تتوقع أمريكا اسقاط أي طائرة، او ضرب أي قذيفة. لم يتم احتساب وقوع جرحى أو أسرى أو معركة من الأساس".

وأضاف الموقع العبري أنه في صباح السادس من أكتوبر، لم تتوقع امريكا نشوب الحرب وخلال ساعات وصلت الأنباء إلى الكونجرس والبنتاجون وانقلبت الحياة راسًا على عقب.

وتابع الموقع العبري قوله إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكن لديه طائرات وذخيرة لمواصلة الحرب ولم يكن هناك موازنة للدعم السوفيتي لمصر وحينذاك تواصلت جولدا مائير رئيس حكومة الاحتلال مع القيادات فى البيت الأبيض ومع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي هنري كيسنجر.

كما تم الكشف عن عشرات الآلاف من الوثائق، والشهادات، التي تتحدث عن موقف أمريكا من فشل إسرائيل فى الحرب.

وتبرز مقتطفات من يوميات "هولمان من 1969-1973"، التفاعل بين السياسة الأمريكية مع رئيسة الوزراء اليهودية جولدا مائير بعد هذا الزلزال المدوي والحرب التي فشلت فيها، وكيف كانت العلاقات بين واشنطن وموسكو، والاتصالات مع مصر.
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