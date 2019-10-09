نقيب الأطباء: تأمين الطبيب وتحسين أحواله المادية والعلمية أهم أولوياتي

ناشد الدكتور حسين خيرى، النقيب الحالي للأطباء، والمرشح على مقعد النقيب لقائمة الاستقلال، جموع الأطباء بضرورة المشاركة في انتخابات النقابة المقرر إجرائها الجمعة المقبلة من أجل دعم نقابتهم واختيار مجلس قوى يمثلهم.





وقال "خيري" في بيان، الأربعاء، إن "قوة النقابة ومجلسها تأتى من قوة أعضائها ومشاركتهم الفاعلة، فالنقابة هى حصن الأطباء والمدافع عنهم وعن حقوقهم".





وذكر أن النقابة بذلت جهودًا كثيفة خلال السنوات الماضية وخاضت معارك كثيرة من أجل الدفاع غن المهنة والطبيب وكان لتضامن الأطباء معنا دور فيما تحقق وتسعى النقابة لتحقيق المزيد للأطباء لتحسين أحوالهم المادية او العلمية والعملية.





وأكد "خيري" أن من أهم القضايا بلاشك هى قضية تأمين الأطباء من الاعتداءات المتكررة ،ومن أجل الإسراع فى إصدار قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء أرسلت الى رئيس الوزراء الأسبوع الماضى أطالبه بضرورة التعجيل فى عرض القانون على البرلمان والذى سبق أن تقدمت به النقابة لمجلس النواب وقانون المسئولية الطبية واجه عراقيل كثيرة لكن نحاول تذليلها والضغط لإصداره.





وأفاد بأنه فيما يخص الدراسات العليا سواء ماجستير أو دكتوراه أو زمالة نسعى الى تفعيل قرار وزارة الصحة بتحمل مصاريف الدراسة وخاصة أطباء الجامعة لأن أطباء الوزارة هى بالفعل تتحملها خاصة بع حل أزمة البورد مؤخرًا والتى خاضت فيها النقابة شوط طويل.





وتابع: "سيشهد نادى الاطباء طفرة وتطوير جديد، حيث يضاف انجاز جديد وكبير لنادى الأطباء بالجيزة فقد تم الانتهاء من العائمة الجديدة للنادى وهى ثلاثة أدوار على احدث مستوى وستنتقل من الورشة فى حلوان الى مقرها فى نيل الجيزة بالنادى بالبحر الأعظم، بالإضافة إلى أن هناك مبنى جديد أربعة أدوار تم شراؤه بـ 32 مليون جنيه بجوار مبنى اتحاد المهن الطبية سيكون مقر جديد للاتحاد وللنقابات الأربعة أيضا".





وأكد نقيب الأطباء الحالي، أن ما يخص تحسين الدخول والمرتبات، سنعمل على إقرار مشروع الكادر الذى يضمن زيادة المرتبات ونعاود التواصل مع الحكومة لزيادة بدل العدوى .





وأضاف "خيري"، أن المعاشات زادت من 400 الى 800 جنيه لكننا نسعى لزيادتها قريبا الى 1000 جنيه وكلها من أموال الاتحاد التى نجتهد فى المحافظة عليها لتعود بالنفع على جموع أعضائه وأيضًا تقدمنا بمشروع معاش تكميلى ونسعى لاقراره.



