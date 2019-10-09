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محافظات

محاكاة عملية في نفق الممر.. استعدادات فصل الشتاء ومواجهة السيول في الإسماعيلية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:22 م
صدى البلد
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انجي هيبة
تواصل محافظة الاسماعيلية استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء وتحسبا للتقلبات الجوية وتغير الطقس، وما يترتب على ذلك من آثار.

وشدد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، على جميع المسؤلين عن كافة القطاعات الخدمية والمرافق برفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء و مواجهة تجمعات مياه الامطار و السيول والتعامل مع أى موقف طارىء بشكل فورى وكذا المضى قدما فى مراجعة ومتابعة ما تم اتخاذه من أجراءات وتدابير بجميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها مع الآخذ فى الاعتبار تلافى أية ملاحظات عما حدث فى الأعوام الماضية.

وكان نائب محافظ الاسماعيلية يرافقه اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد واللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس ادارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى واللواء جمال الحسينى مساعد مدير أمن الاسماعيلية والعميد وائل حمزة رئيس المركز والمدينة والعميد حمدى عبد النبى مدير ادارة المرور والعقيد خالد كمال مدير ادارة الحماية المدنية ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية قد شهدوا البيان العملى والسيناريو الذى تم تنفيذه بنفقى الممر وجمال عبد الناصر بعد منتصف الليل و بمشاركة معدات وآليات شركة مياه السرب والصرف الصحى وأجهزة الدفاع المدنى للتعامل مع تجمعات مياه الأامطار والسيول وكيفية مواجهتها فى حالات الطوارئ.

وخلال تنفيذ البيان العملي وجه نائب المحافظ بضرورة مراجعة ماتم اتخاذه من اجراءات و استعدادات بكافة القطاعات و متابعة تنفيذ السيناريوهات لإدارة الازمات و الطوارىء فى حال وقوع اى حدث او تعرض المحافظة لموجة من موجات الامطار و السيول خلال الفترة المقبلة، وكذا تحديد آليات التعامل معها واختبار كافة المواقع ومراجعة المعدات والآليات الهندسية والكهربائية وسرعة الانتهاء من تطهير مخرات السيول وبلوعات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف وتطهير الترع والمصارف وعزل جميع الكوابل الأرضية الخارجة من المحولات بالقطاعات الريفية مع الآخذ فى الاعتبار ضرورة التعامل بالإستباق مع الحدث و ليس رد الفعل.
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