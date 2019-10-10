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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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بين الناس

منذ 10 أشهر .. مواطن يشكو عدم حصوله على البطاقة التموينية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن رشاد محمد السيد كيوان،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم حصوله على البطاقة التموينية اللتى تقدم بمستندات إلى مكتب التموين تثبت أحقيته على البطاقة منذ 10 أشهر ولم يتم الرد عليه حتى الآن.

وقال فى رسالته: أنا حاصل على ليسانس لغة عربية ودراسات إسلامية عام 96 ولم أعين ومتزوج ولدى أربعة أبناء من عام 2006 وتقدمت بمستندات إلى مكتب التموين تثبت حقى فى الحصول على الدعم منذ 10 أشهر علما بأننى أحمل بطاقة شخصية رقم 27405191100451.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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