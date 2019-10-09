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أخبار العالم

روسيا تكسب.. الأكراد يوجهون صفعة لأمريكا بوساطة موسكو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:47 م
صدى البلد
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محمد علي
أعلنت القيادة الكردية في سوريا عن خطة جديدة للتعامل مع المستجدات على الساحة السياسية بعدما أدارت أمريكا ظهرها لهم وسحبت قواتها من منطقتين في شمال سوريا، وذلك على خلفية إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان تحضيره لهجوم ربما يكون الأعنف عليهم، وفق ما أفادت به وسائل إعلام مختلفة.

وقال القيادة الكردية في سوريا، إنها تدعو روسيا للقيام بدور وسيط في الأحداث الجارية، لتكون الضامن في الحوار مع حكومة دمشق، التي سبق أن عبّرت على لسان نائب وزير خارجيتها فيصل المقداد، أنها ستدافع عن كل الأراضي السورية، مطالبة الأكراد السوريين بعدم الخضوع للأتراك.

وأضافت قيادة القوات الكردية في سوريا وذراعها الأهم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إنها ترحب بدعوة الخارجية الروسية للحوار مع دمشق وأنها تقبلها.

ويأتي ذلك في تحرك أردوغان للسيطرة على الشريط الحدودي في سوريا وطرد الأكراد المسلحين من هذه المنطقة وإلغاء نفوذهم.

لكن يظهر إن تحرك مضاد يظهر بوجود دعم من الحكومة السورية وبتوسط روسي، الذي يظهر إنه البديل الأفضل من الحليف الأمريكي، الذي تخلى عنهم.
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