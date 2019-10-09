شباب اكاديمية الفنون وأقسام المسرح بالجامعات يحضرون «الملك لير»

وجه مسرح كايرو شو المنتج لعرض الملك لير، للنجم يحيي الفخراني، الدعوة لنخبة من طلاب اكاديمية الفنون وأقسام دراما وادب انجليزي واعلام بكلية الآداب في جامعة عين شمس وقسم مسرح آداب جامعة حلوان، وجامعة بدر ،وذلك لحضور عرضي غدا الخميس وبعد غدٍ الجمعة.





وأوضح مصدر مسؤول بكايرو شو، أن تلك الدعوة تأتي في إطار سياسة ورؤية كايرو شو منذ انطلاقها بتشجيع الشباب الموهوبين وهواة المسرح ودارسي المسرح والدراما في كافة المجالات لافتا إلى أنمسابقة الكتابة المسرحية التي فاز بها ثلاثة من شباب الكتاب بعد منافسة شرسة بين عشرات الموهوبين.





وأشار المصدر إلي أن كايرو شو تعتمد في عروضها علي الكثير من الشباب في مختلف التخصصات سواء من المخرجين او الممثلين والراقصين، وأيضا التخصصات الفنية مثل الديكور والإضاءة وغيرها، كما أن هناك عروضا كاملة قائمة علي الشباب مثل احدث إنتاجات كايرو شو مسرحية " اللي عليهم العين " ومسرحية الأطفال " not frozen“.



