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محافظات

تعرف على أسعار الأسماك بدمياط بعد انخفاضها

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:19 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
انخفضت اسعار الاسماك بدمياط على مدار الايام الماضية بشكل ملحوظ و زاد اقبال المواطنين على الشراء ، حيث تشتهر دمياط بالصيد والصيادين وعزبة البرج بها تضم 60% من حجم اسطول الصيد المصري.

أكد حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج ان السبب وراء انخفاض سعر السمك هو زيادة حجم الأسماك المطروحة واستقرا الاحوال الجوية على عكس فصل الشتاء والنوات الشتوية والتى تنخفض فيها الكميات المطروحة في الاسواق من الاسماك.

وكشف خليل عن اسعار الاسماك بعد انخفاضها حيث يتراوح سعر كيلو سمك البلطى "1" بين 30-38 جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" ما بين 22-28جنبها، وسعر فيليه البلطى ما بين 30 – 90 جنيها، كما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، وسعر الثعابين بين 50-180 جنيها، والمكرونة السويسى 50-60 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البورى بين 32- 50 جنيها للكيلو، وسعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو، وسجل الدنيس 90 جنيها، بينما تراوح سعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 200 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، وانخفضت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها، بينما كانت تتراوح بين 95-460 جنيها.
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