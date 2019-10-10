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بين الناس

سكان شارع التحرير بمدينة كوم حمادة يشكون من تراكم القمامة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمود رامى، المقيم أحد سكان شارع التحرير بمدينة كوم حمادة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بالمنطقة بشارع الرئيسى.

وقال فى رسالته: نشكو نحن أهالى كوم حمادة من انتشار القمامة بشارع التحرير بمدينة كوم حمادة، الأمر الذى يجلب لنا الروائح الكريهة، والأمراض والأوبئة.

وناشد المسئولين ضرورة حل المشكلة ورفع القمامة رأفة بحال الأهالى قاطنى المنطقة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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