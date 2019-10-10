سكان شارع التحرير بمدينة كوم حمادة يشكون من تراكم القمامة

شكا المواطن محمود رامى، المقيم أحد سكان شارع التحرير بمدينة كوم حمادة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بالمنطقة بشارع الرئيسى.



وقال فى رسالته: نشكو نحن أهالى كوم حمادة من انتشار القمامة بشارع التحرير بمدينة كوم حمادة، الأمر الذى يجلب لنا الروائح الكريهة، والأمراض والأوبئة.



وناشد المسئولين ضرورة حل المشكلة ورفع القمامة رأفة بحال الأهالى قاطنى المنطقة.



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