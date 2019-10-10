Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مدينة الأمل بشبرا الخيمة محاصرة بمياه الصرف الصحي

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:01 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا سكان مدينة الأمل بشبرا الخيمة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار مياه الصرف الصحى ومحاصرتها منازلهم، مما يهددها بالانهيار فضلًا عن تعريض حياة الأهالى للخطر بسبب انتشار الأمراض.

وقال أحمد نادى، من الأهالى فى رسالته: المشكلة ليست فقط في المنازل، ولكن طالت الإنسان فأصبحنا عرضة للأمراض بسبب هذا التلوث وغالبية المنازل أصبحت آيلة للسقوط بسبب محاصرتها بمياه الصرف الصحي، موضحًا أن الأهالى تقدموا بالعديد من الشكاوى دون جدوى.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

ترشيحاتنا

ناقد سينمائي يكشف كواليس الحياة العسكرية للفنان الراحل أحمد مظهر

إجراء عاجل من الأهلي لحماية ناشئه الملقب بالفيراري

الزمالك يكتسح الأهلي بهدفين دون رد ويتصدر دوري الناشئين

حكم اتباع النساء للجنائز .. دار الإفتاء ترد

محمود الخطيب يوجه إنذارا شديد اللهجة للمتطاولين على الأهلي ورموزه

لهذا السبب.. ميتشو يصعد لاعب وسط 2001

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا

شاهد .. وصول الخطيب واللاعبين لحفل تسليم درع الدوري

شابان أمريكيان يعذبان تمساحًا ويجبراه على شرب الكحول