مدينة الأمل بشبرا الخيمة محاصرة بمياه الصرف الصحي

شكا سكان مدينة الأمل بشبرا الخيمة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار مياه الصرف الصحى ومحاصرتها منازلهم، مما يهددها بالانهيار فضلًا عن تعريض حياة الأهالى للخطر بسبب انتشار الأمراض.



وقال أحمد نادى، من الأهالى فى رسالته: المشكلة ليست فقط في المنازل، ولكن طالت الإنسان فأصبحنا عرضة للأمراض بسبب هذا التلوث وغالبية المنازل أصبحت آيلة للسقوط بسبب محاصرتها بمياه الصرف الصحي، موضحًا أن الأهالى تقدموا بالعديد من الشكاوى دون جدوى.



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