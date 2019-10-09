جدعنة السوهاجية.. الأهالي يتبرعون بوحدة غسيل كلى لمستشفى حكومي.. صور

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم، الأربعاء، وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى المنشاة المركزي، بتكلفة إجمالية بلغت ٥٠٠ ألف جنيه، وذلك فى إطار التعاون مع المجتمع المدني ورجال الأعمال لتحقيق التنمية، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.



وأكد محافظ سوهاج خلال الافتتاح، أن الدولة تسعى لتوفير الخدمة الصحية للمواطنين بشكل لائق، لافتًا إلى توفير أجهزة الغسيل الكلوى بالوحدة، مشيدًا بأهالي المنشاة ودورهم فى خدمة المجتمع، ومشاركة الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية وخدمة المواطنين.



وأعرب عن تقديره لرجال الأعمال بمدينة المنشاة، والذين تبرع أحدهم برفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، والتي سوف تستوعب ٣ ورديات عمل لتسهيل الخدمة الطبية، مؤكدًا تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في العمل كيد واحدة، داعيا مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمشاركة المجتمعية ودعم القطاعات المختلفة بالمحافظة، خاصة القطاع الصحي، ومشروعات الصرف الصحي، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد عدة افتتاحات لمشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع العام على المواطنين.



وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوي واطمأن على المرضى، واستمع إليهم حول مستوى الخدمات المقدمة بالوحدة بعد تطويرها، بحضور المهندس طارق الوراقي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.



من جانبه، أوضح الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن المجتمع المدني أحد الداعمين الأساسيين لقطاع الصحة بسوهاج، مشيرًا إلى التطوير الذي يتم بعدد من مستشفيات سوهاج بمشاركة المجتمع المدني، ومنها مستشفى سوهاج العام، حيث تم تطوير العنايات المركزة للأطفال والكبار، وعناية القلب، وإنشاء عناية مركزة للصدر، وهى الأولى من نوعها بمستشفيات سوهاج، فضلا عن إنشاء عناية المخ والأعصاب، لافتًا إلى أعمال تطوير مستشفى الحميات.



وقال الدكتور هانى جميعة إن وزارة الصحة تعمل على إحلال وإنشاء ٥ مستشفيات بسوهاج، بتكلفة مليار و١٥٣ مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من ٧ مراكز أمومة وطفولة بتكلفة ٧٧ مليون جنيه، وذلك فى إطار توجهات الدولة ببناء الإنسان المصري والاهتمام بدعم قطاعي الصحة والتعليم.

