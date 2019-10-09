Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

جدعنة السوهاجية.. الأهالي يتبرعون بوحدة غسيل كلى لمستشفى حكومي.. صور

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:20 م
صدى البلد
Advertisements
خالد رياض
افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم، الأربعاء، وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى المنشاة المركزي، بتكلفة إجمالية بلغت ٥٠٠ ألف جنيه، وذلك فى إطار التعاون مع المجتمع المدني ورجال الأعمال لتحقيق التنمية، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ سوهاج خلال الافتتاح، أن الدولة تسعى لتوفير الخدمة الصحية للمواطنين بشكل لائق، لافتًا إلى توفير أجهزة الغسيل الكلوى بالوحدة، مشيدًا بأهالي المنشاة ودورهم فى خدمة المجتمع، ومشاركة الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية وخدمة المواطنين.

وأعرب عن تقديره لرجال الأعمال بمدينة المنشاة، والذين تبرع أحدهم برفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، والتي سوف تستوعب ٣ ورديات عمل لتسهيل الخدمة الطبية، مؤكدًا تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في العمل كيد واحدة، داعيا مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمشاركة المجتمعية ودعم القطاعات المختلفة بالمحافظة، خاصة القطاع الصحي، ومشروعات الصرف الصحي، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد عدة افتتاحات لمشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع العام على المواطنين.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوي واطمأن على المرضى، واستمع إليهم حول مستوى الخدمات المقدمة بالوحدة بعد تطويرها، بحضور المهندس طارق الوراقي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن المجتمع المدني أحد الداعمين الأساسيين لقطاع الصحة بسوهاج، مشيرًا إلى التطوير الذي يتم بعدد من مستشفيات سوهاج بمشاركة المجتمع المدني، ومنها مستشفى سوهاج العام، حيث تم تطوير العنايات المركزة للأطفال والكبار، وعناية القلب، وإنشاء عناية مركزة للصدر، وهى الأولى من نوعها بمستشفيات سوهاج، فضلا عن إنشاء عناية المخ والأعصاب، لافتًا إلى أعمال تطوير مستشفى الحميات.

وقال الدكتور هانى جميعة إن وزارة الصحة تعمل على إحلال وإنشاء ٥ مستشفيات بسوهاج، بتكلفة مليار و١٥٣ مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من ٧ مراكز أمومة وطفولة بتكلفة ٧٧ مليون جنيه، وذلك فى إطار توجهات الدولة ببناء الإنسان المصري والاهتمام بدعم قطاعي الصحة والتعليم.
جدعنة السوهاجية.. الأهالي يتبرعون بوحدة غسيل كلى لمستشفى حكومي.. صور
جدعنة السوهاجية.. الأهالي يتبرعون بوحدة غسيل كلى لمستشفى حكومي.. صور
جدعنة السوهاجية.. الأهالي يتبرعون بوحدة غسيل كلى لمستشفى حكومي.. صور
جدعنة السوهاجية.. الأهالي يتبرعون بوحدة غسيل كلى لمستشفى حكومي.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجراء 7500 جلسة غسيل كلوي خلال عيد الأضحى في الدقهلية

تدشين صندوق تبرعات لمبادرة الوفد مع المرأة

محافظ كفرالشيخ يدعو رجال الأعمال للتبرع بـ 100 ماكينة غسيل كلوي

للنهوض بمنظومة الصحة بالشرقية.. تنفيذ 18 مشروعا بـ3 مليارات و16 مليون جنيه

ترشيحاتنا

مفاجأة فايلر في قمة الزمالك

أخبار الفن.. انهيار هنا الزاهد في جنازة طلعت زكريا.. وعمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده مع دينا الشربيني وشيرين رضا

حكاية جيفارا وفلاحي مصر..سر زيارته للزقازيق وقرية الزنكلون قبل موته بعامين

وزير الخارجية: ملء وتشغيل سد النهضة دون الاتفاق مع دولتي المصب أمر مرفوض تماما

سجل بياناتك في مسابقة توظيف 120 ألف معلم عبر هذا الرابط

بعد توجيهات الحكومة.. تعرف على موعد رفع الحد الأدنى للأجور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها

سارقة تختبئ داخل سقف متجر 6 ساعات خوفا من الشرطة.. وصدمة بالنهاية

جدعنة السوهاجية.. الأهالي يتبرعون بوحدة غسيل كلى لمستشفى حكومي.. صور