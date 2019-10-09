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توك شو

أنا عربية.. الرياض تطلق أكبر بازار نسائي عربي.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:44 م
موسم الرياض
موسم الرياض
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شيرين عادل
تستعد العاصمة السعودية الرياض، لتنظيم معرض "أنا عربية"، الذي يأتي ضمن مواسم السعودية التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى وجهة سياحية رائدة في العالم من خلال توفير أفضل التجارب السياحية، وتنظيم عددٍ كبير من الفعاليات المهمة.

ويضم المعرض، الذي سيمتد خمسة أيام، بازارًا خاصًا بالمصممات اللاتي يمتلكن موهبة التصميم في مجالات مختلفة ، ودعا المعرض الفنانات، والمبدعات في شتى المجالات إلى المشاركة فيه، إذ سيوفر لهن مناطق مناسبة لعرض ما يبرعن فيه.

‏ويسعى "أنا عربية" إلى اكتشاف المصممات الموهوبات في مجالات عدة، منها العطور، والتجميل، والجلود، والإكسسوارات، والمجوهرات، والأحذية والحقائب، إضافةً إلى الأثاث المنزلي بأنواعه، والسجاد، والخزف، مع تخصيص أركانٍ خاصة بالكعك، والبهارات، والمربيات، والمياه المقطرة.

كما دعا المهتمات بالأزياء والجمال والتسوق إلى زيارة بازاره الذي يعد الأكبر في الوطن العربي للإطلاع على ما تقدمه الموهوبات العربيات خلال الفترة من ١٠ إلى ١٥ نوفمبر المقبل.
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