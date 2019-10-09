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أخبار البلد

معاريف تفجر مفاجأة عن دور أشرف مروان في هزيمة إسرائيل 1973 (صور)

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:28 م
ما لا تعرفه عن دور
ما لا تعرفه عن دور أشرف مروان بحرب أكتوبر
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سمر صالح
نشرت صحيفة "معاريف" العبرية تقريرا مطولًا عن حرب أكتوبر 1973 وعمن وصفته بالجاسوس المزدوج أشرف مروان.

وقالت الصحيفة إن أشرف مروان هو إحدى أهم خطط الخداع الإستراتيجي لـ إسرائيل وقت الحرب، لأنه كان دائمًا ينقل معلومات عن نية مصر شن حرب لكل من رئيس الأركان ورئيس الموساد دون تمكن قيادات الاحتلال من تقييم الوضع الصحيح.

وأضافت "معاريف" أن الرئيس الراحل أنور السادات كان يهدف من وراء الحرب إلى عقد اتفاقية سلام برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما مثل لـ إسرائيل تغيرا لنهج مصر فى الحرب.

وتؤكد الصحيفة أن أشرف مروان، صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمستشار المقرب من الرئيس الراحل أنوا السادات، قدم لـ إسرائيل عام 1969 معلومات جيدة أوهمت تل أبيب بأن تحركات السادات السرية كانت مرئية للمخابرات الإسرائيلية ورئيس الوزراء جولدا مائير ووزير الدفاع موشيه ديان.

وتوضح "معاريف" أن أشرف مروان خدع إسرائيل فى ذلك الوقت، وأوهمها بأنه أفضل مصدر للمعلومات لـ إسرائيل ولم تكن تعلم أنه عميل مزدوج ويخدم مصر فى المقام الأول.

وأفادت الصحيفة بأنه في الأشهر التي سبقت الحرب، أصدر أشرف مروان خمسة تحذيرات لـ إسرائيل مفادها أن مصر ستشن الحرب، ولكن هذه التحذيرات كانت وهمية، أزعجت صناع القرار والجيش وكلفت تل أبيب الكثير.
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