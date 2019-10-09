ضبط مستلزمات طبية وتجميل فاسدة قبل ترويجها بحدائق القبة

عثر ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات تجميل الفاسدة قبل ترويجها بحدائق القبة .



وبناءًا علي معلومات سابقة تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط صاحب مخزن مستلزمات طبيه بحدائق القبة لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل المخزن علي 700 قسطرة بول و 250 عبوة خيوط جراحية و1000 سن قلم أنسولين و 300 جهاز محاليل و 500 عبوة خافض لسان و 400 كيس جمع بول و 1100 كانولا و 600 شريط سكر و 1200 شكاكة جهاز سكر و 100 عبوة شاي تخسيس و240 عبوة غيار عمليات جراحية و230 عبوة كمادات خافض للحرارة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة .