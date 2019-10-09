انفجار كابل كهرباء في الجيزة

انفجر كابل كهرباء بمنطقة الطالبية ما أثار ذعر الطلبة في مدارس مجاورة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باندلاع حريق في كابل كهرباء بمنطقة الطالبية وعلي الفور انتقلت قوات الامن والحماية المدنية وتبين من خلال الفحص أن حريق محدود نشب في كابل الكهرباء ما أدي إلي حدوث انفجار به دون اية اصابات.



سيطرت سيارات الإطفاء علي الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.