أخبار التعليم.. كيفية استخدام بوابة تسجيل وظائف المعلمين..إجراءات الحصول على عضوية نقابة المهن التعليمية..إحالة معلمة للتحقيق بالفيوم

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.



وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:



لمسابقة 120 ألف معلم.. المهن التعليمية تحدد إجراءات الحصول على عضوية النقابة

https://www.elbalad.news/4011934



إحالة معلمة رياض أطفال للتحقيق بمدرسة في الفيوم

https://www.elbalad.news/4011925



تخصيص مليون جنيه و10 منح للفائزين بمعرض القاهرة الدولي للابتكار

https://www.elbalad.news/4011889



تعرف على طرق تسديد رسوم التحقق من صحة بيانات ومستندات توظيف المعلمين

https://www.elbalad.news/4011886



5 مراحل تمر بها عملية توظيف المعلمين على البوابة الإلكترونية الجديدة

https://www.elbalad.news/4011854



تعليمات هامة لاستخدام البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين.. تعرف عليها

https://www.elbalad.news/4011824



تعرف على الاختبارات الدولية الواجب اجتيازها للحصول على وظائف المعلمين

https://www.elbalad.news/4011796



شروط وأحكام التقدم لوظائف المعلمين على بوابة التوظيف الإلكترونية الجديدة

https://www.elbalad.news/4011785



ننشر المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة وظائف المعلمين بعد إعلانها رسميا

https://www.elbalad.news/4011778



انطلاق أكبر بوابة لتسجيل وظائف المعلمين.. سجل الآن

https://www.elbalad.news/4011756



قرارات حاسمة من تعليم الإسكندرية في واقعة الاعتداء على "روان"

https://www.elbalad.news/4011721



سجل بياناتك في مسابقة توظيف 120 ألف معلم عبر هذا الرابط

https://www.elbalad.news/4011651