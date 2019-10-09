أخبار التعليم.. كيفية استخدام بوابة تسجيل وظائف المعلمين..إجراءات الحصول على عضوية نقابة المهن التعليمية..إحالة معلمة للتحقيق بالفيوم

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
لمسابقة 120 ألف معلم.. المهن التعليمية تحدد إجراءات الحصول على عضوية النقابة
https://www.elbalad.news/4011934
إحالة معلمة رياض أطفال للتحقيق بمدرسة في الفيوم
https://www.elbalad.news/4011925
تخصيص مليون جنيه و10 منح للفائزين بمعرض القاهرة الدولي للابتكار
https://www.elbalad.news/4011889
تعرف على طرق تسديد رسوم التحقق من صحة بيانات ومستندات توظيف المعلمين
https://www.elbalad.news/4011886
5 مراحل تمر بها عملية توظيف المعلمين على البوابة الإلكترونية الجديدة
https://www.elbalad.news/4011854
تعليمات هامة لاستخدام البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين.. تعرف عليها
https://www.elbalad.news/4011824
تعرف على الاختبارات الدولية الواجب اجتيازها للحصول على وظائف المعلمين
https://www.elbalad.news/4011796
شروط وأحكام التقدم لوظائف المعلمين على بوابة التوظيف الإلكترونية الجديدة
https://www.elbalad.news/4011785
ننشر المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة وظائف المعلمين بعد إعلانها رسميا
https://www.elbalad.news/4011778
انطلاق أكبر بوابة لتسجيل وظائف المعلمين.. سجل الآن
https://www.elbalad.news/4011756
قرارات حاسمة من تعليم الإسكندرية في واقعة الاعتداء على "روان"
https://www.elbalad.news/4011721
سجل بياناتك في مسابقة توظيف 120 ألف معلم عبر هذا الرابط
https://www.elbalad.news/4011651
وينشر موقع "صدى البلد"، موجزًا لأهم أنباء التعليم المنشورة اليوم:
لمسابقة 120 ألف معلم.. المهن التعليمية تحدد إجراءات الحصول على عضوية النقابة
https://www.elbalad.news/4011934
إحالة معلمة رياض أطفال للتحقيق بمدرسة في الفيوم
https://www.elbalad.news/4011925
تخصيص مليون جنيه و10 منح للفائزين بمعرض القاهرة الدولي للابتكار
https://www.elbalad.news/4011889
تعرف على طرق تسديد رسوم التحقق من صحة بيانات ومستندات توظيف المعلمين
https://www.elbalad.news/4011886
5 مراحل تمر بها عملية توظيف المعلمين على البوابة الإلكترونية الجديدة
https://www.elbalad.news/4011854
تعليمات هامة لاستخدام البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين.. تعرف عليها
https://www.elbalad.news/4011824
تعرف على الاختبارات الدولية الواجب اجتيازها للحصول على وظائف المعلمين
https://www.elbalad.news/4011796
شروط وأحكام التقدم لوظائف المعلمين على بوابة التوظيف الإلكترونية الجديدة
https://www.elbalad.news/4011785
ننشر المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة وظائف المعلمين بعد إعلانها رسميا
https://www.elbalad.news/4011778
انطلاق أكبر بوابة لتسجيل وظائف المعلمين.. سجل الآن
https://www.elbalad.news/4011756
قرارات حاسمة من تعليم الإسكندرية في واقعة الاعتداء على "روان"
https://www.elbalad.news/4011721
سجل بياناتك في مسابقة توظيف 120 ألف معلم عبر هذا الرابط
https://www.elbalad.news/4011651