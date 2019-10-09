مجازاة رئيس مدينة سوهاج ومسئول أزمات وكوارث دار السلام

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة رئيس مركز ومدينة سوهاج ومسئول الأزمات والكوارث بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بسوهاج، بعد ثبوت سلوكهما مسلكً معيبًا ومخالفتهما القانون وعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة.





تضمن الحكم خصم أجر شهر من راتب ج. ع. ، مسئول الأزمات والكوارث بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، ومجازاة ح.م. ، رئيس مدينة دار السلام سابقًا وحاليًا رئيس مركز ومدينة سوهاج بعقوبة اللوم لقيامهما بتدوين بيانات تخالف الحقيقة والواقع في الشهادة الإدارية المرسلة الى إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.





وتبين أنهما أثبتا لأن مخرات السيول بناحية دائرة مركز ومدينة دار السلام سليمة وجاهزة للعمل بعد تطهيرها بمعرفة هندسة ري دار السلام ولا توجد أي تعديات أو عوائق على مسارات خزان السيولبالمخالفة للحقيقة والواقع لوجود تعديات داخل مجرى مخر السيل تمنع وصول المعدات وسيارات الكسح لمنطقة مجرى السيل فضلًا عن ضيق الشوارع وشدة انحدارها.



