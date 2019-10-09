منى المنصورى تخطف الأنظار بعرض أزياء ملكى فى معرض «عروس الغربية»

شاركت مصممة الأزياء العالمية الإماراتية منى المنصورى كضيف شرف فى معرض العروس بـ «بدع زايد» فى المنطقة الغربية بمشاركة حضور مكثف من البحرين والكويت والامارات الشمالية وهى المشاركة الأولى لها فى هذا المعرض الذى يحتفل بموسمه الثانى.



تستمر فعاليات المعرض 4 أيام وشهد حضورا مميزا من كافة الفئات وتم اسقبالها بترحاب كبير من السيدة نورا منظمة المعرض احتفالا بمشاركة مصممة عالمية فى حجم ومكانة منى المنصورى فى هذا المعرض الذى يمثل علامة مميزة فى الامارات الشمالية لكونها منطقة محافظة لها عاداتها وتقاليدها الخاصة بها .



وقالت السيدة نورا منظمة المعرض إنها سعيدة بهذه التجربة التى تخوضها للموسم الثانى مشيرة إلى أن مشاركة منى المنصورى كمصممة إماراتية فى المعرض كانت إضافة كبيرة لكونها علامة مميزة فى عالم الموضة.



وأبدت منى المنصورى سعادتها بالمشاركة فى هذا المعرض المميز الذى شهد حضورا كبيرا وتميز بالتنظيم الرائع الذى كان محل إشادة وإعجاب جميع الحضور والمشاركين ، وأضافت أنها نظمت على مشاركتها فى المعرض كضيف شرف عرض أزياء ضم مجموعة من أبرز ما تتضمنه خطوط الموضة العالمية لموسم 2020.



وأشارت إلى أن الفساتين التى تم تقديم فى عرض الأزياء تميزت بالفخامة وروعة التصميم لأنها من أفخر انواع أقمشة الأورجانزا والحرير الطبيعى وتم استخدام التطريز البارز بنظام الشك اليدوى والشوارفسكى على ألوان ملكية خطفت أنظار الجميع .



وأضافت أن عرض الأزياء كان محور حديث المشاركين فى المعرض بعد انتهائه لما تميز بها من فخامة وحضور مكثف لمشاهدة أبرز خطوط الموضة فى فساتين السهرة لموسم 2020.