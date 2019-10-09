بأفخم الأزياء .. موسم الرياض يطلق الحدث الأكبر من نوعه بالوطن العربى .. فيديو

أذاعت الهيئة العامة للترفيه السعودى، فيلما ترويجيا عن موسم الرياض ، والذى يعد الحدث الأكبر في الوطن العربي للاطلاع ، على ما تقدمه الموهوبات العربيات والمزمع إنطلاقه خلال الفترة من ١٠ إلى ١٥ نوفمبر من الشهر الجارى .



وعرض تقرير الهيئة العامة للترفيه السعودية ، لقطات حية إستعداد تجهيزات معرض "أنا عربية" و منها العطور، والتجميل، والجلود، والإكسسوارات، والمجوهرات، والأحذية والحقائب، إضافةً إلى الأثاث المنزلي بأنواعه، والسجاد، والخزف، مع تخصيص أركانٍ خاصة بالكعك، والبهارات، والمربيات، والمياه المقطرة.



ودعا معرض موسم الرياض الفنانات، والمبدعات في شتى المجالات إلى المشاركة فيه، إذ سيوفر لهن مناطق مناسبة لعرض ما يبرعن فيه، كما دعا المهتمات بالأزياء والجمال والتسوق إلى زيارة بازاره الذي يعد الأكبر في الوطن العربي للاطلاع على ما تقدمه الموهوبات العربيات خلال الفترة من ١٠ إلى ١٥ نوفمبر.



يذكر أن العاصمة السعودية الرياض، تطلق معرض "أنا عربية"، الذي يأتي ضمن مواسم السعودية التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى وجهة سياحية رائدة في العالم من خلال توفير أفضل التجارب السياحية، وتنظيم عددٍ كبير من الفعاليات المهمة.