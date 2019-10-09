تكريم خاص للواء الفغم حارس الملك سلمان السابق

كرمت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حارس الملوك الراحل، اللواء عبدالعزيز الفغم بإطلاق اسمه على أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض، بعد سنوات من الخدمة الملكية، وفق ما ذكرت شبكة العربية.



وبحسب ما أعلنته أمانة منطقة الرياض، الأربعاء، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، فقد "وافق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز - أمير منطقة الرياض - وبناء على ما عرضه نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، على تسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسم اللواء عبدالعزيز الفغم - رحمه الله - تقديرًا لجهوده في خدمة القيادة والوطن".



وفي حين لم تحدد الشارع المقترح لإطلاق الاسم عليه، إلا أن هذه البادرة تعد واحدة من مبادرات تكريم الأشخاص الذين خدموا الوطن، وهو ما أفرح قلوب السعوديين، بعدما فجعوا برحيل اللواء الفغم، الذي أطلقوا عليه لقب "حارس الملوك".



وكان اللواء عبد العزيز الفغم، حارس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز في زيارة لصديقه حينما دخل عليهما آخر وأطلق النار على اللواء، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل.





