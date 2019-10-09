بـ8000 دولار.. بيع رسالة جولدا مائير وقت حرب أكتوبر بالمزاد العلني

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن الرسالة التي وجهتها رئيسة الحكومة الإسرائيلية وقت حرب أكتوبر 73 للعائلات الثكلي تباع فى المزاد العلني.



وكتبت جولدا مائير: "خلال الساعات القادمة ستخوض إسرائيل حربًا هى الأصعب فى تاريخها حرب من شأنها أن تفقد الآلاف من الجنود الإسرائيليين".



وتابعت جولدا مائير :"إن ذكرى أبنائنا تلهمنا فعل كل شيء من أجل وقف القتل والمزيد من الفجيعة".



وكانت هذه هي رسالة رئيس الوزراء جولدا مائير للعائلات الثكلى قبل الحرب.



وقالت الصحيفة أن رسالة التعزية الرسمية التي أرسلتها مائير إلى العائلات الثكلى معروضة للبيع في دار مزادات كيدم في القدس بمبلغ 8000 دولار.



وتؤكد "يسرائيل ديفنس" انه في العقود التي تلت إنشاء دولة الاحتلال ، كان قادة إسرائيل يحافظون على علاقات مع عائلات الجنود الذين سقطوا ويبعثوا لهم رسائل التعزية بشكل رسمي.